Крылов ответил на вопрос, заслужил ли Анкалаев победу в бою с Блаховичем

Шестой номер рейтинга UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) Никита Крылов высказался о чемпионском бое россиянина Магомеда Анкалаева и поляка Яна Блаховича, состоявшегося в декабре на турнире UFC 282. Напомним, поединок бойцов продлился все пять раундов и завершился вничью.

«Заслужил ли Анкалаев победу в бою с Блаховичем? На мой взгляд, заслужил. На взгляд судей, не заслужил, получается. Я не знаю…

Всё-таки, наверное, можно склоняться к ничьей, потому что по урону и по напору в первых Блахович был неплох. А то, что Магомед проконтролировал его в партере, начиная с третьего раунда… Судьям этого не хватило. Это, в принципе, логично и объяснимо. Посмотрим, у Магомеда всё получится, и рано или поздно он станет чемпионом», – приводит слова Крылова издание MMM.Metaratings.ru.