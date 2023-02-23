Голливудский актер Кевин Джеймс рассказал, как подрался в зале с Мерабом Двалишвили

57-летний голливудский комедийный актер Кевин Джеймс рассказал, как провёл спарринг с грузинским бойцом UFC Мерабом Двалишвили.
«Я в шутку сказал ему — мол, чувак, погнали. Наверное, я выглядел как большой и толстый тяжеловес. Не знаю, что-то в этом роде. Однако Мераб завёлся. Он не знал, что я актёр. Он был единственным парнем в зале, который не знал, что я актёр! Думаю, мои фильмы не так популярны в Грузии. Это было очень страшно. Я спросил: «Кто-нибудь сказал этому парню, что я актёр? Вы не сказали этому парню!» А Мераб просто хотел доказать, что готов побить любого тяжеловеса», — приводит слова Кевина Джеймса BJPenn.
Мерабу Двалишвили 32 года. Боец дебютировал в UFC в декабре 2017 года и за время выступления в организации провёл десять боёв, одержав победы в восьми из них. В своём последнем бою на UFC 278 в августе Двалишвили единогласным судейским решением победил бывшего чемпиона в полулёгком весе (до 65 кг), легендарного бразильца Жозе Альдо.
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