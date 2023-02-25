Тренер Усика обвинил Тайсона Фьюри в трусости

Тренер украинского боксёра Александра Усика Сергей Лапин высказался о том, что бой его подопечного с Тайсоном Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе до сих пор не был объявлен официально.
«Получается так, что великий Тайсон Фьюри ростом в 210 сантиметров всеми силами избегает боя с Александром Усиком, хотя говорит, что никого не избегает. Тайсон называет Александра кроликом и средневесом, но Саша готов доказать, что он лучший тяжеловес. А Фьюри, видимо, потерял и смелость, и ручку для подписания контракта.
Мы ждём контракт, всё зависит от желания Фьюри. Александр сразу сказал, что готов драться когда угодно и где угодно. Но, судя по всему, пузатый Фьюри видит в Усике чересчур большую угрозу», — сказал Лапин в разговоре с Safe Betting Sites.
Ранее сообщалось, что бой Фьюри с Усиком может пройти 29 апреля.
- 25 февраля 2023
-
00:55
-
00:28
- 24 февраля 2023
-
23:32
-
23:10
-
22:17
-
21:38
-
21:20
-
20:53
-
20:15
-
20:05
-
19:38
-
19:21
-
18:30
-
18:14
-
17:44
-
17:12
-
16:31
-
15:55
-
14:55
-
14:41
-
14:02
-
13:52
-
13:06
-
12:56
-
12:42
-
12:27
-
12:13
-
11:28
-
11:05
-
10:29
-
10:03
-
09:49
-
09:39
-
09:27
-
00:27