Умар Нурмагомедов — О’Мэлли: ты посредственность, я остановлю тебя за три раунда

Российский непобеждённый боец смешанных единоборств Умар Нурмагомедов, выступающий в легчайшем весе UFC, ответил Шону О’Мэлли, назвав его посредственностью.

«Когда всё будет сказано и сделано, я буду считаться одним из величайших», — написал О’Мэлли на своей странице в социальных сетях.

«Пожалуйста, сохрани этот твит. Если ты когда-нибудь будешь драться со мной, я остановлю тебя за три раунда. Ты посредственность, в тебе нет ничего хорошего», — ответил Нурмагомедов.

Шон О’Мэлли свой последний бой провёл с Петром Яном и выиграл раздельным решением судей, сейчас американец располагается на первом месте в рейтинге легчайшего дивизиона.

Умар Нурмагомедов в январе нокаутировал Раони Барселоса в первом раунде. Это 16-я победа россиянина подряд, при этом у него нет ни одного поражения.