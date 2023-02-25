Вудли: Усман не совершил ошибку, когда пропустил удар от Эдвардса
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Бывший чемпион UFC, американский ветеран Тайрон Вудли высказался о третьем поединке между Леоном Эдвардсом и Камару Усманом, который состоится 18 марта на турнире UFC 286.
«Не сказать, что я слежу за UFC. У меня не было возможности посмотреть второй бой. Но я видел удар в конце, как и все. Я слышал, что Усман выигрывал, но Леон совершил камбэк. Насколько я понимаю, Усман побеждал, хотя Леон неплохо себя показывал, но он просто не мог помешать ему делать то, что ему нужно.
Итак, теперь, я считаю, Усман будет более осторожен с блоком. Казалось, что его руки были на месте, но Леон просто пробил его перчатку и попал. Это не выглядело как ошибка. Это выглядело, как сильный удар в голову», – цитирует Вудли BJ Penn.
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