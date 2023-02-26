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Крылов объяснил, почему отказался от боя со Спэнном

Крылов объяснил, почему отказался от боя со Спэнном
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Шестой номер полутяжёлого веса UFC Никита Крылов объяснил, почему был вынужден отказаться от поединка с Райаном Спэнном на турнире UFC Vegas 70, который прошёл в ночь на 26 февраля.

«Ночью потел сильно, подмораживало. Проснулся — вроде нормально. Позавтракал, начало тошнить. Чуть потряхивало и лучше не становилось. Решили раньше приехать на арену, чтобы пообщаться с врачами на месте. Мне дали таблетку от тошноты и жаропонижающую, но дискомфорт внутри не проходил и сейчас не проходит. Плохо — в первый раз в жизни такое. Сейчас тоже не очень хорошо, но вроде есть вероятность, что наш бой перенесут на следующий турнир», — цитирует Крылова «Матч ТВ».

Президент UFC Дана Уайт также сообщил, что поединок Крылова со Спэнном может быть включён в кард одного из следующих турниров.

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