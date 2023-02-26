«Я не Хабиб, я Нурулло». Алиев рассказал, что его путают с легендой UFC

Таджикский боец смешанных единоборств, дебютант лёгкого веса UFC Нурулло Алиев рассказал, что его путают с экс-чемпионом промоушена в лёгком дивизионе Хабибом Нурмагомедовым.
«Меня вообще везде путают с Хабибом. В торговые центры захожу в Америке, и маленькие дети подходят и просят сфотографироваться. А я им говорю: «Я не Хабиб, я Нурулло». Меня часто с ним путают. Меня сравнивают с одним из прославленных чемпионов, это приятно», — сказал Алиев на пресс-конференции.
В эти выходные Нурулло Алиев провёл дебютный бой в UFC, выступив в предварительном карде турнира UFC Fight Night 220. Боец из Таджикистана встретился с бразильцем Рафаэлом Алвесом и одержал победу решением большинства судей.
Всего у Алиева теперь десять побед в ММА и ни одного поражения.
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