«Я не Хабиб, я Нурулло». Алиев рассказал, что его путают с легендой UFC

Таджикский боец смешанных единоборств, дебютант лёгкого веса UFC Нурулло Алиев рассказал, что его путают с экс-чемпионом промоушена в лёгком дивизионе Хабибом Нурмагомедовым.

«Меня вообще везде путают с Хабибом. В торговые центры захожу в Америке, и маленькие дети подходят и просят сфотографироваться. А я им говорю: «Я не Хабиб, я Нурулло». Меня часто с ним путают. Меня сравнивают с одним из прославленных чемпионов, это приятно», — сказал Алиев на пресс-конференции.

В эти выходные Нурулло Алиев провёл дебютный бой в UFC, выступив в предварительном карде турнира UFC Fight Night 220. Боец из Таджикистана встретился с бразильцем Рафаэлом Алвесом и одержал победу решением большинства судей.

Всего у Алиева теперь десять побед в ММА и ни одного поражения.