Стала известна новая дата боя Крылова со Спэнном
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Александр Скаредин, менеджер бойца смешанных единоборств Никиты Крылова, рассказал, на какую дату перенесён бой его подопечного с Райаном Спэнном.
«Мы могли попробовать сделать это 4 марта на UFC 285, но тогда у бойцов была бы вторая сгонка веса за неделю, а это очень тяжело. А в UFC не были согласны на промежуточный вес, поэтому нам предложили 11‑е число. Думаю, что к этой дате у Никиты могут и последствия отравления пройти, и он ещё не потеряет форму, набранную к бою», — цитирует менеджера «Матч ТВ».
Поединок Никиты Крылова с Райаном Спэнном должен был возглавить турнир UFC Fight Night 220, который прошёл в ночь на 26 февраля. Бой не состоялся, так как Крылов был вынужден сняться с турнира из-за проблем со здоровьем.
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