Экс-чемпион UFC Биспинг назвал трёх величайших бойцов в MMA. Хабиб не попал в список

Бывший чемпион UFC, а ныне комментатор и аналитик Майкл Биспинг, назвал, по его мнению, трёх величайших бойцов в истории смешанных единоборств.
«В UFC никогда не диктуют мне, что говорить. Да, я сказал, что Джонс величайший из-за его чёртового резюме. Он входит в топ-3, и в этом нет никаких сомнений. Джонс, Андерсон [Силва] и Жорж Сен-Пьер. Здесь уже всё субъективно, но он входит в эту тройку», – написал Биспинг в социальных сетях.
Напомним, 5 марта на турнире UFC 285 в Лас-Вегасе (США) Джонс сразится за вакантный титул чемпиона в тяжёлом весе с французом Сирилем Ганом. Поединок станет для американца первым с февраля 2020 года.
Ранее Джон Джонс назвал пятёрку величайших бойцов UFC всех времён.
Джон Джонс показал видео с тренировки перед боем с Ганом
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