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Хамзат Чимаев рассказал, когда планирует стать чемпионом UFC

Хамзат Чимаев рассказал, когда планирует стать чемпионом UFC
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Известный шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев, занимающий третье место в рейтинге бойцов UFC полусреднего дивизиона, рассказал, когда планирует стать чемпионом промоушена. По мнению Хамзата, это случится тогда, когда ему дадут титульный бой.

«Все мои бои уже громкие. А остальные чуваки, кто со мной дерётся, без разницы. Хочу завоевать пояс. Ещё в прошлом году хотел, не дали. В этом, надеюсь, дадут. Когда дадут титульник – тогда и заберём пояс. Я все свои бои выиграл, ни разу не проиграл. Я хотел бы драться каждые два месяца – пять раз в году. Готов ли повторить два боя за неделю? Почему нет. Я жду своей очереди. Думаю, следующим я подерусь с Уиттакером. Хочу с ним подраться», — сказал Чимаев на канале UFC Russia в YouTube.

Кадыров провёл спарринг с Хамзатом Чимаевым:

В UFC решили кинуть Чимаева? Чеченцу не дают подраться за пояс! В UFC решили кинуть Чимаева? Чеченцу не дают подраться за пояс!
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