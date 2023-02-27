Поветкин обратился к Гассиеву перед его боем с Балогуном

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе, россиянин Александр Поветкин высказался о предстоящем поединке соотечественника Мурата Гассиева (29-1, 22 KO) и американца Майка Балогуна (20-0, 16 KO), который состоится 3 марта в Ереване (Армения).

«Я считаю Мурата отличным бойцом. Боец уже состоявшийся, можно сказать. Он много сделал, был чемпионом… Классный боец, только в последнее время не выступал.

Всё зависит от того, как он вошёл в форму, как он себя чувствует. Наверное, от него всё зависит. Мурат, желаю тебе только победы. У тебя всё получится, ты всё сможешь», – приводит слова Поветкина РЕН ТВ.

Напомним, Гассиев перешёл в супертяжёлый вес в 2020 году, после поражения в финале Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS) от украинца Александра Усика.