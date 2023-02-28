Дебютант UFC Нурулло Алиев вызвал на бой Пэдди Пимблетта
Поделиться
Первый боец UFC из Таджикистана Нурулло Алиев вызвал на бой британского проспекта промоушена Пэдди Пимблетта.
«Как насчёт моего поединка с Пэдди Пимблеттом?UFC, Дана Уайт, Шон Шелби, погнали!», — написал Алиев на своей странице в социальных сетях.
В минувшие выходные 23-летний Нурулло Алиев провёл дебютный поединок в UFC, выиграв решением большинства судей у бразильца Рафаэля Алвеса. Бой прошёл в рамках турнира UFC Fight Night 220, в Лас-Вегасе. Всего у Алиева девять побед и ни одного поражения в профессиональных смешанных единоборствах.
Пэдди Пимблетта в декабре прошлого года выиграл единогласным решением судей у Джареда Гордона. Всего у британца 20 побед при трёх поражениях в ММА. Сейчас Пимблетт восстанавливается после травмы.
Комментарии
- 28 февраля 2023
-
17:42
-
17:30
-
16:59
-
16:49
-
16:11
-
15:24
-
15:06
-
14:27
-
14:13
-
13:22
-
12:51
-
12:35
-
12:19
-
11:36
-
11:21
-
10:41
-
10:32
-
10:01
-
09:53
-
09:16
-
08:07
-
07:09
-
02:14
-
01:04
-
00:53
-
00:12
- 27 февраля 2023
-
23:52
-
23:01
-
22:44
-
22:07
-
21:53
-
21:04
-
20:50
-
20:05
-
19:55
Партнерский контент