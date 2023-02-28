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Дебютант UFC Нурулло Алиев вызвал на бой Пэдди Пимблетта

Дебютант UFC Нурулло Алиев вызвал на бой Пэдди Пимблетта
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Первый боец UFC из Таджикистана Нурулло Алиев вызвал на бой британского проспекта промоушена Пэдди Пимблетта.

«Как насчёт моего поединка с Пэдди Пимблеттом?UFC, Дана Уайт, Шон Шелби, погнали!», — написал Алиев на своей странице в социальных сетях.

В минувшие выходные 23-летний Нурулло Алиев провёл дебютный поединок в UFC, выиграв решением большинства судей у бразильца Рафаэля Алвеса. Бой прошёл в рамках турнира UFC Fight Night 220, в Лас-Вегасе. Всего у Алиева девять побед и ни одного поражения в профессиональных смешанных единоборствах.

Пэдди Пимблетта в декабре прошлого года выиграл единогласным решением судей у Джареда Гордона. Всего у британца 20 побед при трёх поражениях в ММА. Сейчас Пимблетт восстанавливается после травмы.

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