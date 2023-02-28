Хабиб Нурмагомедов показал, как играет в регбол

Бывший российский боец смешанных единоборств, экс-чемпион американского промоушена UFC в лёгкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов опубликовал новый пост на своей странице в социальных сетях, где показал подписчикам кадры игры в регбол — спортивной игры, включающей в себя элементы борьбы, регби и баскетбола.

«Бросать не давайте», — подписал видео Хабиб.

Хабиб показал, как играет в регбол

Хабиб Нурмагомедов свой последний поединок в профессиональных смешанных единоборствах провёл в октябре 2020 года с американцем Джастином Гэтжи и выиграл удушающим приёмом, в очередной раз защитив титул.

Всего у Нурмагомедова 29 побед в ММА и ни одного поражения. Не так давно стало известно, что Хабиб полностью покидает индустрию ММА, чтобы проводить больше времени с семьёй.