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Хабиб Нурмагомедов показал, как играет в регбол

Хабиб Нурмагомедов показал, как играет в регбол
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Бывший российский боец смешанных единоборств, экс-чемпион американского промоушена UFC в лёгкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов опубликовал новый пост на своей странице в социальных сетях, где показал подписчикам кадры игры в регбол — спортивной игры, включающей в себя элементы борьбы, регби и баскетбола.

«Бросать не давайте», — подписал видео Хабиб.

Хабиб показал, как играет в регбол

Хабиб Нурмагомедов свой последний поединок в профессиональных смешанных единоборствах провёл в октябре 2020 года с американцем Джастином Гэтжи и выиграл удушающим приёмом, в очередной раз защитив титул.

Всего у Нурмагомедова 29 побед в ММА и ни одного поражения. Не так давно стало известно, что Хабиб полностью покидает индустрию ММА, чтобы проводить больше времени с семьёй.

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