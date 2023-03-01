Дебютанта UFC Нурулло Алиева обокрали
Поделиться
Первый боец UFC из Таджикистана Нурулло Алиев рассказал, что его обокрали. По словам Алиева, это случилось в США после его дебютного поединка в UFC. Из машины спортсмена забрали все вещи, в том числе экипировку UFC.
Дебют Алиева в промоушене Даны Уайта состоялся в ночь с 25 на 26 февраля мск на турнире UFC Fight Night 220 в Лас-Вегасе. Нурулло встречался с представителем Бразилии Рафаэлем Алвесом и победил его решением большинства судей. В общей сложности в активе Алиева девять побед и ни одного поражения в профессиональных смешанных единоборствах. Ранее он вызвал на бой британского проспекта промоушена Пэдди Пимблетта.
В зале Хабиба Нурмагомедова наказывают бойцов палкой за неправильные стрижки:
Комментарии
- 1 марта 2023
-
11:52
-
11:03
-
10:46
-
10:27
-
09:44
-
09:34
-
09:18
-
07:04
-
03:57
-
03:21
-
02:56
-
00:58
- 28 февраля 2023
-
23:54
-
23:42
-
22:57
-
22:25
-
21:48
-
21:09
-
20:54
-
20:39
-
20:15
-
19:25
-
18:39
-
18:28
-
17:42
-
17:30
-
16:59
-
16:49
-
16:11
-
15:24
-
15:06
-
14:27
-
14:13
-
13:22
-
12:51
Партнерский контент