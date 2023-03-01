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Стрикленд: я был готов драться вместо Крылова со Спэнном

Стрикленд: я был готов драться вместо Крылова со Спэнном
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Американский боец смешанных единоборств Шон Стрикленд рассказал, что готов был заменить Никиту Крылова в бою с Райаном Спэнном, а также выразил желание подраться с Пауло Костой.

«В UFC мне сказали, что от боя с Имавовым не будет последствий и мне нравится такое. Я бы даже вышел вместо Крылова на бой со Спэнном, если бы предложили. Круто просто выходить драться, зарабатывать и не переживать.

Вообще, я бы сейчас хотел получить бой с Пауло Костой. Знаю, что он сейчас ведёт переговоры с UFC по новому контракту. Он смешной парень. Немного туповат, но смешной. Я поставлю его на колени и сделаю с ним то же, что Адесанья. Но сейчас я толстоват. Если будет недель восемь на подготовку, я могу выйти драться с кем угодно», — цитирует Стрикленда MMAJunkie.

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