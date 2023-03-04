Чемпион ОИ Мехонцев отреагировал на запрет Гассиеву выступать с российской символикой

Чемпион Олимпийских игр 2012 года россиянин Егор Мехонцев отреагировал на инцидент, произошедший в преддверии поединка между соотечественником Муратом Гассиевым и американцем Майклом Балогуном. Бой состоялся 3 марта в Армении.

Так, перед выступлением Гассиева попросили заклеить российский флаг на экипировке, что, по слухам, стало рекомендацией Европейского боксёрского союза (EBU).

«Конечно, я негативно отнёсся к решению EBU заклеить российские флаги на форме Мурата Гассиева и его команды. Боксёр может наносить на форму то, что он хочет, например, имя своей мамы или своего друга, флаг своей страны. Он же не свастику наклеил туда, а флаг своей родной страны. Сейчас в мире происходит череда нелепостей, а спортсменам приходится жить в этом жёстком, чёрством и негативном мире по его правилам и на фоне этого негатива выходить и выступать хорошо. Российские спортсмены доказывают, что являются одними из сильнейших боксёров в мире», – цитирует Мехонцева MMA.Metaratings.ru.

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