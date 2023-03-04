Чемпион ОИ Мехонцев отреагировал на запрет Гассиеву выступать с российской символикой

Чемпион Олимпийских игр 2012 года россиянин Егор Мехонцев отреагировал на инцидент, произошедший в преддверии поединка между соотечественником Муратом Гассиевым и американцем Майклом Балогуном. Бой состоялся 3 марта в Армении.
Так, перед выступлением Гассиева попросили заклеить российский флаг на экипировке, что, по слухам, стало рекомендацией Европейского боксёрского союза (EBU).
«Конечно, я негативно отнёсся к решению EBU заклеить российские флаги на форме Мурата Гассиева и его команды. Боксёр может наносить на форму то, что он хочет, например, имя своей мамы или своего друга, флаг своей страны. Он же не свастику наклеил туда, а флаг своей родной страны. Сейчас в мире происходит череда нелепостей, а спортсменам приходится жить в этом жёстком, чёрством и негативном мире по его правилам и на фоне этого негатива выходить и выступать хорошо. Российские спортсмены доказывают, что являются одними из сильнейших боксёров в мире», – цитирует Мехонцева MMA.Metaratings.ru.
Силовая тренировка Мурата Гассиева на выносливость
- 4 марта 2023
-
19:05
-
19:00
-
18:21
-
17:38
-
17:23
-
17:00
-
16:22
-
15:25
-
14:54
-
14:23
-
13:39
-
12:43
-
12:15
-
12:01
-
11:19
-
10:56
-
10:28
-
10:12
-
09:47
-
09:19
-
08:00
-
00:55
-
00:00
- 3 марта 2023
-
23:51
-
23:32
-
22:50
-
22:09
-
21:59
-
21:50
-
21:26
-
20:45
-
20:26
-
19:45
-
19:31
-
18:39