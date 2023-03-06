«Животный инстинкт, режим убийцы». Хамзин — о выступлениях Рахмонова в UFC

Боец клуба «Архангел Михаил» Хамзин поделился мнением о выступлении казахстанского проспекта полусреднего веса (до 77 кг) UFC Шавката Рахмонова.
«Я его понимаю, потому что я тоже в последнем поединке пропустил удар. Нужно было оставаться хладнокровным и опять донести удар, закончить бой. А я… Не знаю, как это объяснить. Это внутренне, по тебе попали и тебе нужно нанести ущерб. Не знаю, может, у Шавката так же случилось, что он начал пропускать такие удары, которые можно было и не пропускать. Зная Шавката, он горячий парень, с характером. Это и сыграло роль, что он чуть-чуть начал отходить от плана, от хладнокровия. И начал тоже рубиться.
Мне кажется, это характер, животный инстинкт, режим убийцы. Надо умереть и выиграть. В первом раунде он по сопернику прошёлся и болтанул, а во втором начал переть открыто, прямолинейно, начал пропускать. И всё равно задавил этой злостью», — сказал Хамзин в интервью корреспонденту «Чемпионата» Игорю Брагину.
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