Джон Джонс вернулся на 1-е место рейтинга UFC P4P. Махачев потерял позицию

Американский боец смешанных единоборств Джон Джонс поднялся сразу на девять позиций и вернулся на первую строчку обновлённого рейтинга промоушена UFC вне зависимости от весовой категории (P4P). С первого места он сместил австралийца Александра Волкановски. А тот, в свою очередь, сместил россиянина Ислама Махачева со второй позиции.
Топ-10 рейтинга бойцов UFC вне зависимости от весовой категории:
1. Джон Джонс
2. Александр Волкановски
3. Ислам Махачев
4. Леон Эдвардс
5. Камару Усман
6. Исраэль Адесанья
7. Алекс Перейра
8. Алджамейн Стерлинг
9. Чарльз Оливейра
10. Брэндон Морено.
В последнем бою, состоявшемся 5 марта в Лас-Вегасе (США) на UFC 285, Джонс сражался за вакантный титул UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) с французом Сирилем Ганом. Поединок завершился победой Джонса «гильотиной» уже в начале первого раунда. Таким образом, американец стал обладателем титула в тяжёлом весе.
Почему Джон Джонс — величайший боец в истории UFC?
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