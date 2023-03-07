Джон Джонс вернулся на 1-е место рейтинга UFC P4P. Махачев потерял позицию

Американский боец смешанных единоборств Джон Джонс поднялся сразу на девять позиций и вернулся на первую строчку обновлённого рейтинга промоушена UFC вне зависимости от весовой категории (P4P). С первого места он сместил австралийца Александра Волкановски. А тот, в свою очередь, сместил россиянина Ислама Махачева со второй позиции.

Топ-10 рейтинга бойцов UFC вне зависимости от весовой категории:

1. Джон Джонс

2. Александр Волкановски

3. Ислам Махачев

4. Леон Эдвардс

5. Камару Усман

6. Исраэль Адесанья

7. Алекс Перейра

8. Алджамейн Стерлинг

9. Чарльз Оливейра

10. Брэндон Морено.

В последнем бою, состоявшемся 5 марта в Лас-Вегасе (США) на UFC 285, Джонс сражался за вакантный титул UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) с французом Сирилем Ганом. Поединок завершился победой Джонса «гильотиной» уже в начале первого раунда. Таким образом, американец стал обладателем титула в тяжёлом весе.

Почему Джон Джонс — величайший боец в истории UFC?