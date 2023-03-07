Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Джон Джонс вернулся на 1-е место рейтинга UFC P4P. Махачев потерял позицию

Джон Джонс вернулся на 1-е место рейтинга UFC P4P. Махачев потерял позицию
Аудио-версия:
Комментарии

Американский боец смешанных единоборств Джон Джонс поднялся сразу на девять позиций и вернулся на первую строчку обновлённого рейтинга промоушена UFC вне зависимости от весовой категории (P4P). С первого места он сместил австралийца Александра Волкановски. А тот, в свою очередь, сместил россиянина Ислама Махачева со второй позиции.

Топ-10 рейтинга бойцов UFC вне зависимости от весовой категории:

1. Джон Джонс
2. Александр Волкановски
3. Ислам Махачев
4. Леон Эдвардс
5. Камару Усман
6. Исраэль Адесанья
7. Алекс Перейра
8. Алджамейн Стерлинг
9. Чарльз Оливейра
10. Брэндон Морено.

В последнем бою, состоявшемся 5 марта в Лас-Вегасе (США) на UFC 285, Джонс сражался за вакантный титул UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) с французом Сирилем Ганом. Поединок завершился победой Джонса «гильотиной» уже в начале первого раунда. Таким образом, американец стал обладателем титула в тяжёлом весе.

Почему Джон Джонс — величайший боец в истории UFC?

Махачеву так и не дали покрасоваться на Олимпе. Теперь туда вернулся настоящий король! Махачеву так и не дали покрасоваться на Олимпе. Теперь туда вернулся настоящий король!
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023