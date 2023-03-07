Пётр Ян — о бое с Двалишвили: буду бомбить

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе россиянин Пётр Ян разместил новый пост у себя в социальных сетях, рассказав, что подготовка к поединку с грузином Мерабом Двалишвили идёт по плану.

«Всем здравствуйте. Спасибо всем за сообщения, вашу поддержку. Гоняем вес, диета. Всё идёт по плану. В субботу буду бомбить», — написал Ян.

Фото: Из личного архива Петра Яна

Напомним, бой Яна и Двалишвили состоится 12 марта в Лас-Вегасе на турнире UFC Fight Night 221 и будет главным событием спортивного мероприятия. В общей сложности Пётр провёл в ММА 20 боёв, в которых одержал 16 побед и потерпел четыре поражения. В активе Мераба 19 боёв, в которых одержал 15 побед (три нокаутом) и потерпел четыре поражения.

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