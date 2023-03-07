Пётр Ян — о бое с Двалишвили: буду бомбить

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе россиянин Пётр Ян разместил новый пост у себя в социальных сетях, рассказав, что подготовка к поединку с грузином Мерабом Двалишвили идёт по плану.
«Всем здравствуйте. Спасибо всем за сообщения, вашу поддержку. Гоняем вес, диета. Всё идёт по плану. В субботу буду бомбить», — написал Ян.
Фото: Из личного архива Петра Яна
Напомним, бой Яна и Двалишвили состоится 12 марта в Лас-Вегасе на турнире UFC Fight Night 221 и будет главным событием спортивного мероприятия. В общей сложности Пётр провёл в ММА 20 боёв, в которых одержал 16 побед и потерпел четыре поражения. В активе Мераба 19 боёв, в которых одержал 15 побед (три нокаутом) и потерпел четыре поражения.
Друг Яна: у Петра снова ментальность, как у молодого и голодного:
- 7 марта 2023
-
13:43
-
13:24
-
13:15
-
12:53
-
12:30
-
12:15
-
11:18
-
11:03
-
10:40
-
10:31
-
10:22
-
10:15
-
09:50
-
09:41
-
09:12
-
08:47
-
08:15
-
07:15
-
07:00
-
06:12
-
06:03
-
05:55
-
04:59
-
04:12
-
03:57
-
03:36
-
02:35
-
00:55
-
00:05
- 6 марта 2023
-
23:54
-
22:55
-
22:44
-
22:04
-
21:44
-
20:54