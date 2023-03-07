Магомед Исмаилов победил Ивана Штыркова решением большинства судей

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7 марта в Екатеринбурге состоялся вечер профессионального бокса RCC Boxing Promotions. В главном бою спортивного мероприятия встретились звёздные российские бойцы Иван Штырков и Магомед Исмаилов.

Бой продлился все шесть раундов по три минуты и завершился победой Магомеда Исмаилова решением большинства судей.

Напомним, Магомед Исмаилов и Иван Штырков уже встречались ранее. Их первое противостояние прошло по правилам смешанных единоборств в декабре 2020 года, и победу в нём добыл Исмаилов.

Исмаилову 36 лет. В своём предыдущем бою на турнире RCC 13 он выиграл единогласным решением у экс-чемпиона Bellator в среднем весе Александра Шлеменко.

Штыркову 34 года. В декабре, также на RCC 13, он победил единогласным решением по итогам трёх раундов представителя Казахстана Асылжана Бакытжанулы.