«Мага, где пюрешка?» Шутки кончились, Штырков и Исмаилов закатят лютую битву. LIVE!

7 марта в Екатеринбурге состоится вечер профессионального бокса RCC Boxing Promotions. В главном бою встретятся звёздные российские бойцы Иван Штырков и Магомед Исмаилов. На счету Лысого хищника два профессиональных боя по правилам бокса, Уральский Халк один раз за карьеру выходил в ринг. В соглавном бою турнира встретятся два бывших претендента на титул чемпиона мира — Заур Абдуллаев (16-1) из России и представитель Панамы Рикардо Нуньес (23-4).

«Чемпионат» в подробностях расскажет о самом турнире и событиях вокруг него.