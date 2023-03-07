«Мага, где пюрешка?» Шутки кончились, Штырков и Исмаилов закатят лютую битву. LIVE!

7 марта в Екатеринбурге состоится вечер профессионального бокса RCC Boxing Promotions. В главном бою встретятся звёздные российские бойцы Иван Штырков и Магомед Исмаилов. На счету Лысого хищника два профессиональных боя по правилам бокса, Уральский Халк один раз за карьеру выходил в ринг. В соглавном бою турнира встретятся два бывших претендента на титул чемпиона мира — Заур Абдуллаев (16-1) из России и представитель Панамы Рикардо Нуньес (23-4).
«Чемпионат» в подробностях расскажет о самом турнире и событиях вокруг него.
Во сколько смотреть бой Магомеда Исмаилова и Ивана Штыркова
- Главный поединок вечера профессионального бокса RCC Boxing Promotions начнётся 7 марта не ранее 23:30 по московскому времени.
Штырков подколол Исмаилова на церемонии взвешивания
После церемонии взвешивания Иван подколол Магомеда, потребовав у него суп пюре: где пюрешка, Мага? Ты чё, не принёс?» — обратился к Исмаилову Штырков. Отлично! Отсылочка в персс-конференции. А что, Уральский Халк имеет право, вес он сделал. Причём, по его словам, это была едва ли не самая комфортная весогонка в его карьере.
«Где моя пюрешка, Мага?»
Фото: RCC Boxing Promotion
Исмаилов и Штырков показали одинаковый вес
Накануне состоялась официальная церемония взвешивания всех бойцов, участвующих в турнире. Штырков и Исмаилов показали равный вес — 93 кг. Напомним, что бойцы договорились провести поединок в промежуточном весе, близком к тяжелому.
Результаты взвешивания всех боксёров карда:
Когда состоится вечер бокса RCC Boxing Promotions
- Вечер профессионального бокса с главным боем Магомед Исмаилова и Иван Штырков и со-главным Заур Абдулаев и Рикардо Нуньес состоится 7 марта в Екатеринбурге (Россия).
Веселье на пресс-конференции — с булочками и супом!
Магомед Исмаилов сумел дать жару на пресс-конференции. Узнать историю про булочки и крем-суп для Штыркова можно в нашем материале!
А вы знали, что Магомед Исмаилов – звезда кино? У него уже вторая значимая роль!
Лысый хищник уже прилетел в Екатеринбург и продолжает активно готовиться к выходу в ринг. Любопытно, что одновременно с тренировками Мага снова снимался в кино. И совсем скоро он появится на киноэкранах. Рассказываем, как Исмаилов получил уже вторую роль в сериале!
Полный кард вечера бокса с главным боем Штырков vs Исмаилов
Основной кард
- Иван Штырков г. Екатеринбург, Россия дебют vs Магомед Исмаилов г. Махачкала, Россия дебют, 6 x 3 мин, свыше 90,7 кг;
- Заур Абдуллаев г. Екатеринбург, Россия (16-1, 10 KOs) vs Рикардо Нуньес г. Ла Чоррера, Панама (23-4, 21 KOs), 10 x 3 мин, до 61,2 кг;
- Георгий Юновидов г. Ростов-на-Дону, Россия (7-0, 4 KOs) vs Арслан Яллыев г. Москва, Россия (13-0, 8 KOs), 10 x 3 мин, свыше 90,7 кг;
- Марк Урванов г. Екатеринбург, Россия (22-3-1, 10 KOs) vs Руслан Камилов г. Нижневартовск, Россия (12-1-1, 6 KOs), 10 x 3 мин, до 59,0 кг.
Предварительный кард
- Глеб Бакши г. Новосибирск, Россия (2-0, 2 KOs) vs Альфонсо Бланко г. Каракас Венесуэла (17-1, 9 KOs), 8 x 3 мин, до 72,6 кг;
- Василий Войцеховский г. Москва, Россия (10-0, 6 KOs) vs Дилмурод Сатыбалдиев г. Бишкек, Киргизия (13-3, 4 KOs), 8 x 3 мин, до 79,4 кг;
- Евгений Романов г. Волгоград (Россия) (17-0, 12 KOs) vs Крис Томпсон г. Гаутенг, ЮАР (12-3-1, 7 KOs), 8 x 3 мин, свыше 90,7 кг;
- Харитон Агрба г. Волгодонск, Россия (10-0, 6 KOs) Принц Дломо г. Йоханнесбург, ЮАР (16-11-1, 6 KOs), 10 x 3 мин, до 63,5 кг;
- Павел Силягин г. Новосибирск, Россия (12-0, 5 KOs) vs Леонард Каррильо г. Барранкилья, Колумбия (16-4, 5 KOs), 10 x 3 мин, до 76,2 кг;
- Вадим Туков г. Ростов-на-Дону, Россия (9-0, 4 KOs) vs Виктор Мурашкин г. Борисов, Республика Беларусь (4-5, 3 KOs), 8 x 3 мин, до 72,6 кг;
- Шарабутдин Атаев г. Махачкала, Россия (3-0, 3 KOs) vs Игорь Вильчицкий г. Макеевка (6-6, 1 KO), 8 x 3 мин, до 79,4 кг;
- Эльнур Самедов г. Ноябрьск, Россия (15-1, 5 KOs) vs Мирзамухаммад Хикматуллаев г. Екатеринбург, Россия (8-4, 5 KOs), 8 x 3 мин, до 59,0 кг.
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