Александр Волков высказался о своём следующем сопернике Александре Романове

Российский боец смешанных единоборств Александр Волков рассказал о своей реакции на имя следующего соперника, которым станет представитель Молдавии Александр Романов.

«На самом деле, я особенно по поводу этого не думал, сразу согласился. Что касается Романова, то мы подрались бы с ним в случае его победы над Тыбурой. Я ещё тогда был готов к этому поединку. Но выиграть у Тыбуры у него не получилось. Ему дали какое-то время передохнуть. Но всё-равно, этот бой организовали. Видимо дело в том, что в тяжёлом весе сейчас нет свободных бойцов, с которыми я ещё не дрался. Что ж, это неплохой бой, чтобы проверить мои борцовские навыки, выступить, проявить себя, заработать денег и готовиться к новым боям. По большому счёту, не сильно важно имя, важно, как я смогу себя проявить», — сказал Александр Волков на пресс-конференции.

Напомним, в ночь с 11 на 12 марта мск Волков проведёт бой с представителем Молдавии Александром Романовым. До этого последний бой Волков провёл в июне 2022 года, победив техническим нокаутом Жаирзиньо Розенстрайка. Романов ранее уступил поляку Марчину Тыбуре решением судей.