Александр Волков дал прогноз на исход своего боя с Романовым

Российский боец смешанных единоборств Александр Волков высказался о возможном исходе своего следующего боя, в котором его соперником станет представитель Молдавии Александр Романов.
«Закончится ли поединок досрочно? Это очень сложный вопрос для тяжёлого дивизиона, потому что, всё происходит по воле случая, зачастую. Но, естественно, я настроен в целом на хороший поединок, готов пройти полную дистанцию в три раунда, это типичные слова, но так и есть. В целом, у меня есть план, в соответствии с которым я буду доминировать в каждом аспекте. А если я буду доминировать, вполне возможно, что этот бой закончится раньше. Я постараюсь реализовать все наработки, которые мы сделали при подготовке. Надеюсь порадовать зрителей красивым боев. Постараюсь не затягивать поединок, но и не делать его слишком быстрым, чтобы я также почувствовал оппонента, почувствовал свои навыки. Я просто буду получать удовольствие», — сказал Александр Волков на пресс-конференции.
Напомним, бой Волкова с Романовым состоится в ночь с 11 на 12 марта мск. До этого последний бой Волков провёл в июне 2022 года, победив техническим нокаутом Жаирзиньо Розенстрайка. Романов ранее уступил поляку Марчину Тыбуре решением судей.
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