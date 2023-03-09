Валентин Молдавский: рассчитываю ли я на титульный бой? Это же логично

Бывший временный чемпион Bellator в тяжёлом весе Валентин Молдавский поделился мыслями о предстоящем поединке с Линтоном Васселлом.

«2022 год прошёл для меня сложно и непонятно. Но сейчас всё стабилизируется, выиграю бой, и дальше всё пойдёт как надо. К будущему сопернику нормально отношусь. После меня (Линтона Вассела Валентин побеждал в марте 2019 года. — Прим. «Чемпионата») он одержал четыре победы, потому логично, что мы дерёмся в претендентском бою. Ведь я первый номер рейтинга, а он второй. Если бы он проигрывал, а мне его поставили, были бы вопросы. А так, он выиграл четыре поединка, логично, что мы снова подерёмся.

Основной аспект, который Линтон должен был подтянуть, — выносливость. В нашем бою он быстро окислился, устал. В плане скорости он неудобный, вязкий оппонент. Чтобы у него скорость повысилась, я не увидел. Если выносливость сейчас на уровне, это тяжёлый соперник.

Рассчитываю ли я на титульный бой? Это же логично, когда первый номер рейтинга дерётся со вторым, победитель получает чемпионский поединок», — рассказал боец на пресс-конференции.

Бой Молдавского с Васселлом состоится 10 марта на турнире Bellator 292.