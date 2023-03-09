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Усман Нурмагомедов рассказал, кто будет в его углу во время поединка с Хендерсоном

Усман Нурмагомедов рассказал, кто будет в его углу во время поединка с Хендерсоном
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Российский боец смешанных единоборств Усман Нурмагомедов рассказал, кто будет секундировать его в поединке против Бенсона Хендерсона.

Напомним, чемпион Bellator в лёгком весе стартует в Гран-при, главным призом которого является миллион долларов.

«Секундировать мне будут Ислам Махачев, Ислам Мамедов, мой брат Умар Нурмагомедов и Хавьер Мендес, мой тренер», — сказал Усман на пресс-конференции.

Для Усмана Нурмагомедова бой с Хендерсоном станет дебютной защитой титула в Bellator. Российский боец в ноябре прошлого года выиграл единогласным решением судей у бразильца Патрики Фрейре и стал чемпионом.

Всего в активе Усмана Нурмагомедова 16 побед в профессиональных смешанных единоборствах и ни одного поражения.

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