Джонс: очень сомневаюсь в возвращении Нганну, особенно после моего выступления
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Американский боец смешанных единоборств, новый чемпион UFC в тяжёлой весовой категории Джон Джонс поделился мнением о возможном возвращении Фрэнсиса Нганну в промоушен.
«Возвращение Нганну? Очень сомневаюсь в этом. Особенно после моего первого выступления. Как я уже говорил, этот парень ушёл не просто так. Придумал очень много требований и просьб. Он знал, что UFC не прогнётся под него, и нашёл выход», — написал Джонс на своей странице в социальных сетях.
В минувшие выходные Джон Джонс в рамках главного события турнира UFC 285 выиграл у Сириля Гана удушающим приёмом и стал новым чемпионом UFC в тяжёлом весе.
Фрэнсис Нганну в январе освободил титул чемпиона и покинул UFC свободным агентом, не договорившись о новом контракте.
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