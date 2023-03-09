Джонс: очень сомневаюсь в возвращении Нганну, особенно после моего выступления

Американский боец смешанных единоборств, новый чемпион UFC в тяжёлой весовой категории Джон Джонс поделился мнением о возможном возвращении Фрэнсиса Нганну в промоушен.

«Возвращение Нганну? Очень сомневаюсь в этом. Особенно после моего первого выступления. Как я уже говорил, этот парень ушёл не просто так. Придумал очень много требований и просьб. Он знал, что UFC не прогнётся под него, и нашёл выход», — написал Джонс на своей странице в социальных сетях.

В минувшие выходные Джон Джонс в рамках главного события турнира UFC 285 выиграл у Сириля Гана удушающим приёмом и стал новым чемпионом UFC в тяжёлом весе.

Фрэнсис Нганну в январе освободил титул чемпиона и покинул UFC свободным агентом, не договорившись о новом контракте.