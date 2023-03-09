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«В моём номере не было холодильника». Крылов рассказал, как отравился перед боем

«В моём номере не было холодильника». Крылов рассказал, как отравился перед боем
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Боец смешанных единоборств Никита Крылов, выступающий в полутяжёлом весе UFC, рассказал о причинах переноса поединка с Райаном Спэнном.

Изначально поединок должен был возглавить турнир UFC Fight Night 220, но выяснилось, что Крылов из-за проблем со здоровьем вынужден сняться. В итоге бой перенесли на турнир UFC Fight Night 221, который состоится в ночь на 12 марта.

«Я думаю, всему виной несвежие яйца. В нашем номере не было холодильника, а я взял свою еду вечером в пятницу и съел ее в субботу утром. Через пару часов у меня поднялась температура, и я почувствовал себя плохо.

Мы приехали на арену, работали с доктором, он дал мне таблетку, затем другую, но на бой я выйти не сумед. Я не привык сниматься с боев, всегда выходил в октагон в любом состоянии, но на этот раз все было очень плохо», — сказал Крылов на пресс-конференции.

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