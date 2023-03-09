Усман Нурмагомедов оказался тяжелее Хендерсона в преддверии их боя на Bellator 292

В ночь с 10 на 11 марта мск в Сан-Хосе (Калифорния, США) состоится турнир по смешанным единоборствам Bellator 292, в главном бою которого встретятся россиянин Усман Нурмагомедов и американец Бенсон Хендерсон. Сегодня, 9 марта, состоялась официальная церемония взвешивания участников турнира. В результате Нурмагомедов оказался немного тяжелее Хендерсона — 70,22 кг против 70,13 кг.
На Bellator 292 выступят также другие российские бойцы: Валентину Молдавскому будет противостоять американец Линтон Васселл, а Александру Шаблию – азербайджанец Тофик Мусаев. Молдавский показал на весах 107,68 кг, а Васселл – 108,59 кг. Вес Шаблия составил 70,03 кг. Его соперник оказался чуть тяжелее – 70,31 кг.
Ещё один россиянин, Халид Муртазалиев, немного перевесил своего соперника, американца Тони Джонсона. Муртазалиев показал на весах 84,73 кг, а Джонсон – 83,8 кг. Отметим, что с первой попытки Халид не уложился в лимит среднего веса, и ему дали один час, чтобы предпринять ещё одну попытку.
Умар Нурмагомедов показал спарринг с братом Усманом:
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