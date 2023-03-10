Кормье высказался о своей реакции на победу Джонса над Ганом

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, ныне аналитик и комментатор Даниэль Кормье объяснил свою реакцию на победу Джона Джонса над Сирилем Ганом в поединке за титул чемпиона UFC в тяжёлом весе.

Ранее Джонс в социальных сетях высказался о реакции Кормье, заявив, что Даниэль даже не смог натянуть фальшивую улыбку.

«Я вообще не был расстроен этим, просто не видел, почему именно Ган постучал, пока не увидел повтор с другого ракурса. Вы, конечно, умеете создать повод. Тем не менее мне всё равно, потому что я был там лишь для того, чтобы комментировать бои», — написал Кормье на своей странице в социальных сетях.

На турнире UFC 285, который состоялся в ночь с 4 на 5 марта в Лас-Вегасе, Джон Джонс выиграл удушающим приёмом у Сириля Гана и стал новым чемпионом промоушена в тяжёлом весе. Для Джонса это был первый поединок за последние три года.