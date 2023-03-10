Волков: в UFC меня больше видят «экзаменатором», а не претендентом

Российский боец смешанных единоборств Александр Волков, выступающий в тяжёлом весе UFC, объяснил, почему пока не получает соперников из топ-5 рейтинга.
«Может быть, в UFC меня видят больше как «экзаменатора», а не «претендента». Но в любом случае у меня есть возможность себя проявить, выступить ярко и победить. В моей ситуации, когда нужно набирать очки, собирать победы, чтобы потом выстрелить и подраться за пояс, находились многие. У меня уже была возможность драться с ребятами, которые находятся выше меня в рейтинге. Именно я этой возможностью не воспользовался, ключевые поединки проиграл, хоть некоторые бои и были близкими. Теперь мне надо проявить себя в таких боях, чтобы потом вернуться в гонку за пояс. Самое главное ярко себя проявить и оставаться активным», — приводит слова Волкова MMA.Metaratings.ru.
В ночь на 12 марта на турнире UFC Fight Night 221 Александр Волков проведёт бой с Александром Романовым.
- 10 марта 2023
-
23:18
-
22:50
-
22:25
-
22:19
-
21:58
-
21:24
-
21:00
-
20:23
-
20:15
-
19:51
-
19:28
-
19:13
-
18:43
-
18:21
-
17:48
-
17:23
-
16:56
-
16:40
-
16:31
-
15:31
-
15:22
-
15:06
-
14:54
-
14:24
-
14:19
-
14:15
-
14:10
-
14:05
-
14:00
-
13:54
-
13:43
-
13:22
-
12:40
-
12:27
-
12:10