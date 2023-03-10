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Волков: в UFC меня больше видят «экзаменатором», а не претендентом

Волков: в UFC меня больше видят «экзаменатором», а не претендентом
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Российский боец смешанных единоборств Александр Волков, выступающий в тяжёлом весе UFC, объяснил, почему пока не получает соперников из топ-5 рейтинга.

«Может быть, в UFC меня видят больше как «экзаменатора», а не «претендента». Но в любом случае у меня есть возможность себя проявить, выступить ярко и победить. В моей ситуации, когда нужно набирать очки, собирать победы, чтобы потом выстрелить и подраться за пояс, находились многие. У меня уже была возможность драться с ребятами, которые находятся выше меня в рейтинге. Именно я этой возможностью не воспользовался, ключевые поединки проиграл, хоть некоторые бои и были близкими. Теперь мне надо проявить себя в таких боях, чтобы потом вернуться в гонку за пояс. Самое главное ярко себя проявить и оставаться активным», — приводит слова Волкова MMA.Metaratings.ru.

В ночь на 12 марта на турнире UFC Fight Night 221 Александр Волков проведёт бой с Александром Романовым.

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