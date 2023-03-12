Никита Крылов победил Райана Спэнна «треугольником» в первом раунде

12 марта в Лас-Вегасе (США) проходит турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 221. В основном карде Никита Крылов встретился с представителем США Райаном Спэнном.
Бой завершился победой Крылова «треугольником» в первом раунде.
Для Крылова эта победа стала 29-й в смешанных единоборствах. Также на его счету девять поражений. В UFC Крылов одержал третью победу подряд.
Напомним, изначально бой Крылова и Спэнна должен был пройти на турнире UFC Fight Night 220, но выяснилось, что из-за проблем со здоровьем Крылов вынужден сняться и бой перенесли на 12 марта.
Ранее в основном карде россиянин Саид Нурмагомедов проиграл американцу Джонатану Мартинесу единогласным решением судей.
В главном событии бывший обладатель титула в легчайшем дивизионе (до 61 кг), россиянин Пётр Ян сразится с грузином Мерабом Двалишвили. В соглавном бою россиян Александр Волков встретится с представителем Молдовы Александром Романовым.
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