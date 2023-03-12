Волков назвал соперника, с которым хотел бы провести следующий поединок

Россиянин Александр Волков ответил на вопрос о следующем сопернике после победы в соглавном бою турнира UFC Fight Night 221 над представителем Молдовы Александром Романовым. Бой завершился победой Волкова в первом раунде техническим нокаутом.
«Все, кто в топ-15 – сильные бойцы. Мы все можем друг с другом сразиться. Рано или поздно. Не хотелось бы, чтобы на этом пути Романов споткнулся и перестал верить в себя. Хотелось бы, чтобы он двигался дальше.
Конечно, я не против боя с Туивасой. Но минус, что он имеет несколько поражений подряд. Это может обесценить мою победу, если она будет. Если предложат бой, рад буду подраться с Туивасой. Но всё-таки хотелось бы попробовать реваншироваться с Ганом или ещё кем-то.
По поводу Льюисса такая же ситуация. Он проиграл Спиваку и Павловичу. Это ребята, которые находились со мной в лагере. Если выбирать между Таивасой и Льюиссом, я склоняюсь к Таю», — сказал Волков на пресс-конференции.
Как Волков преобразился из щуплого юноши в двухметрового гиганта
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