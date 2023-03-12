Пётр Ян впервые в карьере проиграл единогласным решением судей

12 марта в Лас-Вегасе (США) прошёл турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 221. В главном событии турнира бывший обладатель титула в легчайшем дивизионе (до 61 кг) россиянин Пётр Ян встретился с грузином Мерабом Двалишвили. Бой продлился все пять раундов и завершился победой Двалишвили единогласным решением судей.

Для Петра Яна поражение единогласным решением судей стало первым в карьере. Всего на счету российского бойца 21 поединок: 16 побед и пять поражений. До этого боя Ян трижды проиграл раздельным решением судей, ещё один раз — нанеся запрещённый удар.

Напомним, после окончания боя Мераб Двалишвили и Пётр Ян пожали друг другу руки, несмотря на конфликт во время событий, предшествовавших поединку.

Двалишвили вышел в октагон с Макгрегором перед боем с Яном