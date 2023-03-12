Мераб Двалишвили в поединке с Петром Яном установил рекорд UFC
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Грузинский боец смешанных единоборств Мераб Двалишвили, выступающий в легчайшей весовой категории UFC, в поединке с экс-чемпионом промоушена Петром Яном установил абсолютный рекорд по количеству попыток провести тейкдаун.
Мераб Двалишвили 49 раз пытался провести тейкдаун в бою с Яном. Предыдущее достижение принадлежало Кейну Веласкесу — 33 попытки.
В главном событии турнира UFC Fight Night 221 Мераб Двалишвили выиграл у Петра Яна единогласным решением судей.
Для Петра Яна это третье поражение подряд и четвёртое в последних пяти поединках. Всего у российского бойца 16 побед в профессиональных смешанных единоборствах и пять поражений.
Мераб Двалишвили одержал восьмую победу подряд. Всего в его активе в ММА 16 побед при четырёх поражениях.
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