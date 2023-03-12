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«Треугольник» Никиты Крылова в бою с Райаном Спэнном

«Треугольник» Никиты Крылова в бою с Райаном Спэнном
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В ночь на 12 марта в Лас-Вегасе прошёл очередной турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 221, в рамках которого состоялся поединок в промежуточном весе между Никитой Крыловым и Райаном Спэнном.

Поединок завершился победой Крылова «треугольником» в первом раунде.

Победа Никиты Крылова над Райаном Спэнном «треугольником»

Права на видео принадлежат UFC. Видео можно посмотреть в официальном Telegram-канале UFC Russia

Таким образом, Никита Крылов одержал свою 29-ю победу в профессиональных смешанных единоборствах и идёт на серии из трёх побед. Также на счету бойца девять поражений.

Напомним, бой Крылова со Спэнном должен был возглавить турнир UFC Fight Night 220, но из-за проблем со здоровьем у Никиты поединок перенесли на две недели.

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