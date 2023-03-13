«Могу ли я спорить с этим?» Волкановски — про первое место Джонса в рейтинге Р4Р

Австралийский боец смешанных единоборств, действующий чемпион UFC в полулёгком весе Алекс Волкановски высказался по поводу первого места американца Джона Джонса в рейтинге вне зависимости от весовых категорий.

«Все любят говорить об этом. Это большое дело. Я буду честен с вами, стать чемпионом было здорово, стать номером один в рейтинге p4p было ещё лучше, и Джон Джонс отобрал это у меня (смеётся).

Да, он провёл лишь один бой за три года, но что он сделал для того, чтобы подняться на самый верх? Тот объём работы, что проделали мы, тоже впечатляет, с этим сложно поспорить. Но можем ли спорить с тем, что Джонс — лучший? Он прошёл через многое и станет одним из величайших бойцов всех времён», — приводит слова Волкановски MMA Fighting.

Почему Джон Джонс — величайший боец в истории UFC?