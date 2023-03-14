Боксёрский бой Монсона с Варданяном завершился вничью
Поделиться
13 марта в Москве на арене УСК «Крылья Советов» состоялся вечер профессионального бокса, главным событием которого стал бой 52-летнего ветерана ММА Джеффа Монсона и менеджера многих известных бойцов поп-ММА Артура Варданяна.
Выставочный поединок продлился три раунда, по итогам которых судьямы была объявлена ничья.
Напомним, в со-главном событии вечера состоялся шестираундовый рейтинговый бой в супертяжёлом весе между двумя не знающими поражений боксёрами Виталием Кудуховым и Басиром Абакаровым. Бой продлился все шесть раундов и завершился победой Абакарова решением большиснтва судей.
На счету Монсона в профессиональной карьере 60 побед, 26 поражений и две ничьи.
Усик отправил спарринг-партнёра в нокаут во время тренировки
Комментарии
- 14 марта 2023
-
08:26
-
07:24
-
00:44
-
00:32
-
00:28
- 13 марта 2023
-
23:24
-
23:03
-
22:57
-
22:08
-
22:02
-
21:08
-
20:56
-
19:20
-
19:05
-
17:56
-
17:46
-
16:55
-
16:28
-
16:24
-
15:55
-
15:53
-
15:31
-
15:18
-
14:46
-
14:39
-
13:52
-
13:47
-
12:56
-
12:40
-
12:38
-
12:10
-
11:47
-
10:39
-
10:26
-
10:03
Партнерский контент