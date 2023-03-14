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Боксёрский бой Монсона с Варданяном завершился вничью

Боксёрский бой Монсона с Варданяном завершился вничью
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13 марта в Москве на арене УСК «Крылья Советов» состоялся вечер профессионального бокса, главным событием которого стал бой 52-летнего ветерана ММА Джеффа Монсона и менеджера многих известных бойцов поп-ММА Артура Варданяна.

Выставочный поединок продлился три раунда, по итогам которых судьямы была объявлена ничья.

Напомним, в со-главном событии вечера состоялся шестираундовый рейтинговый бой в супертяжёлом весе между двумя не знающими поражений боксёрами Виталием Кудуховым и Басиром Абакаровым. Бой продлился все шесть раундов и завершился победой Абакарова решением большиснтва судей.

На счету Монсона в профессиональной карьере 60 побед, 26 поражений и две ничьи.

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