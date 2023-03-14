Александр Волков поднялся на одну строчку в обновлённом рейтинге UFC

Российский боец тяжёлого веса (до 120 кг) UFC Александр Волков поднялся на седьмую строчку в обновлённом рейтинге UFC. Он обошёл Сергея Спивака.

Напомним, 12 марта в Лас-Вегасе (США) проходил турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 221. В соглавном бою россиянин Александр Волков встретился с представителем Молдавии Александром Романовым. Бой завершился победой Волкова в первом раунде техническим нокаутом.

Таким образом, Волков одержал 36-ю победу в смешанных единоборствах. Также на его счету десять поражений. В UFC Волков одержал вторую победу подряд.

Что касается Александра Романова, то он потерпел второе поражение подряд и потерял ещё одну позицию в рейтинге дивизиона. Теперь он располагается на 15-м месте.