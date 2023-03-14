Александр Волков поднялся на одну строчку в обновлённом рейтинге UFC
Поделиться
Российский боец тяжёлого веса (до 120 кг) UFC Александр Волков поднялся на седьмую строчку в обновлённом рейтинге UFC. Он обошёл Сергея Спивака.
Напомним, 12 марта в Лас-Вегасе (США) проходил турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 221. В соглавном бою россиянин Александр Волков встретился с представителем Молдавии Александром Романовым. Бой завершился победой Волкова в первом раунде техническим нокаутом.
Таким образом, Волков одержал 36-ю победу в смешанных единоборствах. Также на его счету десять поражений. В UFC Волков одержал вторую победу подряд.
Что касается Александра Романова, то он потерпел второе поражение подряд и потерял ещё одну позицию в рейтинге дивизиона. Теперь он располагается на 15-м месте.
Комментарии
- 14 марта 2023
-
10:37
-
10:28
-
10:17
-
09:58
-
09:53
-
09:47
-
08:26
-
07:24
-
00:44
-
00:32
-
00:28
- 13 марта 2023
-
23:24
-
23:03
-
22:57
-
22:08
-
22:02
-
21:08
-
20:56
-
19:20
-
19:05
-
17:56
-
17:46
-
16:55
-
16:28
-
16:24
-
15:55
-
15:53
-
15:31
-
15:18
-
14:46
-
14:39
-
13:52
-
13:47
-
12:56
-
12:40
Партнерский контент