Бетербиев: не связываю будущее с Канадой. Хотел бы вернуться в Россию

Российский непобеждённый боксёр, чемпион мира в полутяжёлом весе по версиям WBC, WBO и IBF Артур Бетербиев признался, что хотел бы вернуться в Россию. Сейчас он живёт в Канаде.
«Нравится ли в Канаде? Да. У меня и мама там. Я — младший в семье, с младшим у нас живёт мама. Я — счастливчик. Мы живём дома вместе. Мама легко согласилась приехать. Поначалу не приезжала, а потом ей стало скучно дома. На самом деле, я не скажу, что связываю будущее с Канадой. Я формировался как личность больше в России. Я бы хотел вернуться, продолжить жить здесь [в России]. А вот дети — не знаю, как они.
Когда был в любителях, я жил в Москве, в Магнитогорске, в Каспийске. Моё географическое положение менялось. К переезду в Канаду я отношусь так же. Я чисто из-за бокса попал в эту страну», — сказал Бетербиев в интервью «Спорт-экспрессу».
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