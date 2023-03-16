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Волкановски оценил шансы Физиева в бою с Гэтжи

Волкановски оценил шансы Физиева в бою с Гэтжи
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Чемпион UFC в полулёгком дивизионе (до 65 кг), австралиец Алекс Волкановски высказался о предстоящем поединке легковесов Джастина Гэтжи и Рафаэля Физиева, который состоится на этих выходных в Лондоне (Великобритания).

«Мне нравится, что в каждом бою Джастина Гэтжи ставят с парнями, способными подраться с ним, а это большинство из топ-5. Я отлично общаюсь с Рафой, поэтому рад, что он сойдётся с парнем из первой пятёрки в лице Гэтжи.

Считаю, что в целом Рафаэль немного лучше. Хотя это может быть предвзятое мнение, ведь я тренировался с ним. Но я знаю, что Гэтжи очень расчётлив. Многие считают его драчуном, но он думает в бою. На самом деле он хорошо готовит свои атаки», – сказал Волкановски в интервью FOX Sports Australia.

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