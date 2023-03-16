«Скоро я заберу свой пояс у этих двух клоунов». Чимаев — о бое Усмана и Эдвардса

Известный шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев разместил новый пост у себя в социальных сетях, дав краткий комментарий по поводу предстоящего поединка между американцем Камару Усманом и представителем Великобритании Леоном Эдвардсом.

«Скоро я заберу свой пояс у этих двух клоунов», — написал Чимаев.

Напомним, поединок между Усманом и Эдвардсом состоится в ночь с 18 на 19 марта в Лондоне на турнире UFC 285. Это будет их третий бой. В первом поединке, который прошёл в декабре 2015 года, победу единогласным решением судей добыл Усман. В реванше, который прошёл на UFC 278 в августе 2022 года, Эдвардс одержал победу нокаутом на последней минуте пятого раунда и стал новым чемпионом UFC в полусреднем весе.

Усман, Гэтжи и Сехудо потренировались в университете спецназа: