«Скоро я заберу свой пояс у этих двух клоунов». Чимаев — о бое Усмана и Эдвардса

Известный шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев разместил новый пост у себя в социальных сетях, дав краткий комментарий по поводу предстоящего поединка между американцем Камару Усманом и представителем Великобритании Леоном Эдвардсом.
«Скоро я заберу свой пояс у этих двух клоунов», — написал Чимаев.
Напомним, поединок между Усманом и Эдвардсом состоится в ночь с 18 на 19 марта в Лондоне на турнире UFC 285. Это будет их третий бой. В первом поединке, который прошёл в декабре 2015 года, победу единогласным решением судей добыл Усман. В реванше, который прошёл на UFC 278 в августе 2022 года, Эдвардс одержал победу нокаутом на последней минуте пятого раунда и стал новым чемпионом UFC в полусреднем весе.
Усман, Гэтжи и Сехудо потренировались в университете спецназа:
- 17 марта 2023
-
00:15
- 16 марта 2023
-
23:47
-
22:57
-
22:47
-
22:27
-
22:11
-
21:27
-
21:15
-
20:45
-
20:26
-
19:20
-
19:09
-
18:31
-
18:15
-
17:32
-
17:18
-
16:45
-
16:39
-
16:20
-
15:57
-
15:41
-
15:30
-
14:49
-
14:35
-
14:05
-
14:01
-
12:52
-
12:48
-
12:15
-
11:43
-
11:11
-
11:08
-
11:02
-
10:25
-
10:06