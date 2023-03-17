Экс-соперник Бивола считает, что Дмитрий победит Бетербиева
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Бывший чемпион мира, мексиканец Хильберто Рамирес назвал своего фаворита в потенциальном поединке чемпиона WBA в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) Дмитрия Бивола (21-0, 11 KO) с чемпионом мира по версиям WBC, IBF и WBO в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) боксёром Артуром Бетербиевым (19-0, 19 KO).
«На самом деле это тяжёлый выбор. Как болельщик, мне они оба нравятся. Но выбор я сделаю, пожалуй, в пользу Бивола», — сказал Рамирес в интервью YouTube-каналу FightHype.com.
Ранее Бетербиев в очередной раз высказался о возможном поединке с Дмитрием Биволом, заявив, что «только приветствует этот бой». В конце февраля поступило сообщение о том, что в команде Бетербиева подтвердили переговоры о бое с Биволом.
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