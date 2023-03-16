Избил Ленина и отлетел от легенды. Кого подсунули Бетербиеву вместо Бивола

Поклонники бокса с нетерпением ждут объединительного боя между Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом: два россиянина могут определить абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе. Но в профессиональном спорте организовать встречу двух топовых боксёров сложно — нужно, чтобы совпали интересы боксёрских ассоциаций, промоутеров и телеканалов. Увы, Бетербиеву и Биволу, кажется, попросту не суждено встретиться. Потому что Артуру нашли другого оппонента.

Всемирный боксёрский совет (WBC) официально санкционировал поединок Бетербиева с британцем Каллумом Смитом. Стороны обязаны договориться и объявить дату схватки до 11 апреля, иначе чемпионский бой выставят на промоутерские торги. Известный промоутер Эдди Хирн, занимающийся делами Смита, ранее объявил, что хочет провести поединок в Ливерпуле, ещё один вариант — Абу-Даби. Увы, разговоры про Бивола совсем затихли.

32-летний Смит перебрался в полутяжёлый дивизион несколько лет назад из второго среднего веса. Там Каллум долго был непобеждённым боксёром, но большинство его титулов были второстепенными. Побороться за настоящее величие британец мог в поединке с Саулем Альваресом, однако одолеть мексиканца не удалось. Проиграв Канело, Смит поднялся на категорию выше, где первым делом избил Ленина Кастильо. А вскоре стал обязательным претендентом на пояс WBC.

Многие британские эксперты считают, что именно Смит станет тем боксёром, который прервёт гегемонию Бетербиева. Однако если говорить прямо, у Каллума вообще нет преимуществ перед россиянином. Артур опытнее, намного сильнее бьёт и обладает солидным преимуществом в технике. Скорее всего, англичанин станет очередной жертвой тяжеленных ударов чеченского спортсмена. В лучшем случае он окажет сопротивление на уровне Энтони Ярда, не более того.

Бетербиев наверняка одержит очередную победу, но порадует ли она болельщиков? Россиянин разменивается на невнятных претендентов вместо того, чтобы биться за звание абсолютного чемпиона мира. А ведь возраст начинает поджимать Артура всё сильнее, ведь нашему спортсмену уже 38 лет. Шансы встретиться с Биволом, а тем более его победить, уменьшаются с каждым днём. Кажется, мы так и не увидим величайший бой с участием двух российских боксёров. Время уходит.