Россиянка Меденова проиграла австралийке Гринтри на чемпионате мира по боксу
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Сегодня, 17 марта, проходит очередной соревновательный день женского чемпионата мира по боксу, который проходит в Нью-Дели. Россиянка Салтанат Меденова потерпела поражение в первом поединке на турнире
В рамках 1/8 финала чемпионата мира в весовой категории до 81 килограмма Меденова проиграла представительнице Австралии Эмме-Сью Гринтри раздельным решением судей.
Напомним, женский чемпионат мира проходит с 15 по 31 марта. Сборная России допущена до участия в соревнованиях и может использовать национальную символику.
Ряд национальных федераций, включая США, Великобританию, Канаду, приняли решение бойкотировать турнир из-за допуска на него российских и белорусских спортсменов.
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