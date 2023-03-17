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Россиянка Меденова проиграла австралийке Гринтри на чемпионате мира по боксу

Россиянка Меденова проиграла австралийке Гринтри на чемпионате мира по боксу
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Сегодня, 17 марта, проходит очередной соревновательный день женского чемпионата мира по боксу, который проходит в Нью-Дели. Россиянка Салтанат Меденова потерпела поражение в первом поединке на турнире

В рамках 1/8 финала чемпионата мира в весовой категории до 81 килограмма Меденова проиграла представительнице Австралии Эмме-Сью Гринтри раздельным решением судей.

Напомним, женский чемпионат мира проходит с 15 по 31 марта. Сборная России допущена до участия в соревнованиях и может использовать национальную символику.

Ряд национальных федераций, включая США, Великобританию, Канаду, приняли решение бойкотировать турнир из-за допуска на него российских и белорусских спортсменов.

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