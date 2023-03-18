Чимаев проведёт следующий бой в среднем весе. Соперником будет боец из топ-3

Президент американского промоушена UFC Дана Уайт сообщил, что шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев свой следующий поединок проведёт в средней весовой категории.
«Да, Чимаев будет драться в среднем весе. И нет сомнений, что сейчас Хамзат в таком положении, что должен встретиться с одним из трёх лучших парней в мире в этом весе», — приводит слова Уайт MMAJunkie.
Сейчас чемпионом UFC в среднем весе является Алекс Перейра, который на турнире UFC 287 проведёт бой с Исраэлем Адесаньей, первым номером рейтинга. На втором и третьем местах располагаются Роберт Уиттакер и Джаред Каннонье.
Хамзат Чимаев провёл 12 поединков в профессиональных смешанных единоборствах и одержал в них 12 побед. Последний поединок боец провёл в сентябре прошлого года с Кевином Холландом и выиграл удушающим приёмом в первом раунде.
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