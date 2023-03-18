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Онлайн-трансляция боя Эдвардс — Усман начнётся примерно в 2:00 мск

Онлайн-трансляция боя Эдвардс — Усман начнётся примерно в 2:00 мск
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В ночь с 18 на 19 марта в Лондоне (Великобритания) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 285.

В главном бою чемпион организации в полусреднем весе (до 77 кг), британец Леон Эдвардс (20-3) проведёт защиту против нигерийца Камару Усмана (20-2).

Встреча станет для бойцов уже третьей. В декабре 2015 года Усман победил единогласным решением судей. Реванш состоялся в августе 2022 года, и Эдвардс, уступая на судейских записках на момент остановки, нокаутировал нигерийца менее чем за минуту до окончания боя.

Российские зрители смогут увидеть спортивное шоу на телеканалах «Матч» и «Матч! Боец». Также прямую трансляцию турнира проведёт платформа UFC Fight Pass. Начало основного карда – около 0:00 мск. Начало главного боя – приблизительно в 2:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию UFC 286.

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