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«Мы живём и тренируемся в Африке». Боец UFC раскритиковал Нганну, Адесанью и Усмана

«Мы живём и тренируемся в Африке». Боец UFC раскритиковал Нганну, Адесанью и Усмана
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Южноафриканский боец среднего веса (до 84 кг) UFC Дрикус Дю Плесси раскритиковал именитых земляков Фрэнсиса Нганну, Исраэля Адесанью и Камару Усмана, которые, по его мнению, представляют родной континент лишь на словах.

«Чемпионские пояса UFC когда-нибудь отправлялись в Африку? Насколько я знаю, они оказались в Америке и Новой Зеландии. Я же собираюсь забрать пояс в Африку. Я – африканский боец UFC и Кэмерон Саайман.

Мы дышим африканским воздухом. Мы просыпаемся в Африке, мы живём в Африке, мы родились и выросли в Африке. И мы всё ещё живём и тренируемся там. Вот каким должен быть африканский чемпион, и я стану им», – сказал Дю Плесси на пресс-конференции.

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