«Мы живём и тренируемся в Африке». Боец UFC раскритиковал Нганну, Адесанью и Усмана
Поделиться
Южноафриканский боец среднего веса (до 84 кг) UFC Дрикус Дю Плесси раскритиковал именитых земляков Фрэнсиса Нганну, Исраэля Адесанью и Камару Усмана, которые, по его мнению, представляют родной континент лишь на словах.
«Чемпионские пояса UFC когда-нибудь отправлялись в Африку? Насколько я знаю, они оказались в Америке и Новой Зеландии. Я же собираюсь забрать пояс в Африку. Я – африканский боец UFC и Кэмерон Саайман.
Мы дышим африканским воздухом. Мы просыпаемся в Африке, мы живём в Африке, мы родились и выросли в Африке. И мы всё ещё живём и тренируемся там. Вот каким должен быть африканский чемпион, и я стану им», – сказал Дю Плесси на пресс-конференции.
Комментарии
- 18 марта 2023
-
20:26
-
20:13
-
20:07
-
19:28
-
18:31
-
18:18
-
17:47
-
17:24
-
17:06
-
15:52
-
15:26
-
14:45
-
14:35
-
14:21
-
13:38
-
13:22
-
12:32
-
11:53
-
11:42
-
10:48
-
10:11
-
09:32
-
09:18
-
08:50
-
08:00
-
01:02
- 17 марта 2023
-
23:58
-
23:38
-
23:16
-
22:50
-
21:56
-
21:39
-
20:35
-
20:19
-
19:37
Партнерский контент