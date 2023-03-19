Роман Долидзе проиграл Марвину Веттори на UFC 286

Завершился поединок турнира UFC 286 в Лондоне (Великобритания). Грузинский боец среднего веса (до 84 кг) Роман Долидзе встретился с итальянцем Марвином Веттори.

Бойцы начали поединок с пристрелки, однако уже вскоре Долидзе пошёл вперёд, регулярно тревожа Веттори ударами с дальней, правой руки. Итальянец пытался отвечать на выпады соперника, однако регулярно пропускал акцентированные попадания. Под занавес отрезка Долидзе взвинтил темп, инициировав несколько зрелищных разменов.

Во втором раунде Веттори стал чаще пробивать лоу-кики и лучше реагировать на атаки Долидзе, часто перехватывая их джебом.

В третьем раунде Долидзе снова пошёл вперёд, к чему Веттори оказался готов, регулярно встречая его джебами и лоу-киками. Грузинский боец пытался навязать драку на более ближней дистанции. Вторая половина отрезка прошла в разменах на средней дистанции, где у каждого из бойцов были свои удачные моменты.

Судейский вердикт: победа Марвина Веттори единогласным решением (29-28, 29-28, 30-27).