«Хочу Леона следующим». Махачев заявил, что намерен провести бой с Эдвардсом

Российский чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев заявил, что хочет подраться с британским бойцом Леоном Эдвардсом.

«Я хочу, чтобы Леон был следующим. Октябрь, в Абу-Даби», — написал Махачев в своей социальной сети.

Ранее Эдвардс одержал победу в поединке с нигерийцем Камару Усманом и защитил титул чемпиона организации в полусреднем весе. Бой продлился все пять раундов, по итогам которых судьи отдали победу британскому бойцу.

Махачев в общей сложности провёл 25 поединков в смешанных единоборствах, в которых одержал 24 победы и потерпел одно поражение. В своём последнем бою Махачев одержал победу над Александром Волкановски единогласным решением судей.

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