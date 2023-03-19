«Хочу Леона следующим». Махачев заявил, что намерен провести бой с Эдвардсом
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Российский чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев заявил, что хочет подраться с британским бойцом Леоном Эдвардсом.
«Я хочу, чтобы Леон был следующим. Октябрь, в Абу-Даби», — написал Махачев в своей социальной сети.
Ранее Эдвардс одержал победу в поединке с нигерийцем Камару Усманом и защитил титул чемпиона организации в полусреднем весе. Бой продлился все пять раундов, по итогам которых судьи отдали победу британскому бойцу.
Махачев в общей сложности провёл 25 поединков в смешанных единоборствах, в которых одержал 24 победы и потерпел одно поражение. В своём последнем бою Махачев одержал победу над Александром Волкановски единогласным решением судей.
Махачев показал, как боролся с Хабибом перед боем
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