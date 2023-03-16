Скрутит в бараний рог быстрее, чем Хабиб. Почему Макгрегор так боится Махачева?

Хотя знаменитый Конор Макгрегор может называться действующим спортсменом с большой натяжкой, к нему всё равно приковано огромное внимание. Оно и немудрено: бывший чемпион UFC в двух весовых категориях продолжает ярко высказываться, регулярно попадает в скандалы и всячески провоцирует потенциальных соперников. Сейчас Конор снимается в кино и одновременно участвует в шоу The Ultimate Fighter, где тренирует свою команду учеников.

Вторая команда бойцов TUF работает с Майклом Чендлером, который и должен стать следующим соперником Макгрегора. Так устроено шоу: конкурирующие наставники обязательно должны встретиться в октагоне на полноценном турнире UFC. Чендлер — далеко не самый опасный оппонент для Конора: даже с учётом спада и длительного простоя у ирландца точно будут шансы на победу. Но куда Ноториус пойдёт дальше? Может, отнимет чемпионский пояс у Махачева, которого так часто оскорблял?

«Махачев? Точно нет. Только полусредний вес. Я буду драться в полусреднем весе, это не обсуждается, и да, я хотел бы встретиться с победителем поединка между Леоном Эдвардсом и Камару Усманом. Может быть, я даже буду присутствовать на турнире UFC 286. Тем более в карде дерётся мой одноклубник Гуннар Нельсон. Я бы с удовольствием посмотрел вживую его бой и титульный поединок», — заявил ирландец в очередном выпуске программы «Час ММА».

Хотя Макгрегор ранее бросал вызовы Махачеву, на самом деле Конор попросту боится встречи с россиянином. Именно поэтому ирландец стал так резко отвергать кандидатуру Ислама, когда появился хоть малейший шанс встретиться. Рассказы про полусредний вес — не оправдание: Махачев тоже собирается подняться в новый дивизион, да и ради встречи с Макгрегором он сделал бы любой требуемый вес. Для Ноториуса такой бой даже оказался бы финансово выгоден, учитывая, что Ислам фактически наследник Хабиба.

Но Макгрегор слишком хорошо понимает, что не продержится и минуты в октагоне с Махачевым. В своё время ирландец, находившийся на пике спортивной формы, ничего не смог поделать с Хабибом. Сейчас же Конор постарел и замедлился, а вот Нурмагомедов заменил себя более молодым и агрессивным другом. Если ирландец сейчас решится подраться с Исламом, его не ждёт ничего хорошего. Нынешний Махачев находится попросту на другом уровне, что стоит признать даже самым преданным фанатам Ноториуса.